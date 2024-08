Marido de Sasha alfineta Neymar: "esse homem não quero ser"

"Macetou!" O cantor João Figueiredo rebateu algumas críticas sobre o seu modo de se vestir e alguns internautas apontaram como uma indireta para o jogador Neymar. Durante um bate-papo no "PodDelas", o marido da Sasha soltou o verbo, e disse ainda qual tipo de homem gostaria de ser reconhecido.

“Recebo muitos comentários do tipo: ‘isso não é postura de homem, isso não é roupa de homem!' Que homem você está imaginando? Porque, se for o homem que não paga imposto, que bate na mulher, que paga fiança para estuprador sair da cadeia, que faz um monte de merda, esse homem eu não quero ser”, disparou ele.

Entretanto, para os internautas alguns exemplos foi direcionado a Neymar, referindo-se à família do jogador, que teria ajudado a pagar a fiança de 1 milhão de euros de Daniel Alves. "Direto e reto na indireta!", disparou um usuário. "Aquela indireta de leve", afirmou outra pessoa.

"Não gosto do estilo dele, mas respeito", opinou a terceira. "Maravilhoso, acho incrível que ele e João Guilherme se parecem muito", disse outro. "Criticou? Nem conheço e já sou fã", comentou mais um. "Com poucas palavras ele tocou no ego de vários", opinou outro.

Vale ressaltar que, além de Sasha Meneghel, João também é amigo íntimo de Bruna Marquezine. A atriz e o jogador viveram um longo e conturbado romance. Contudo, em 2018 o namoro chegou ao fim.