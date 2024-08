Dado Dolabella será internado para cirurgia; entenda

"Luta cancelada!" O cantor Dado Dolabella será internado para realizar uma cirurgia no joelho decorrente à uma lesão no local. Em entrevista ao apresentador Léo Dias, o namorado de Wanessa Camargo explicou o motivo de não mais lutar contra Lucas Viana no Fight Music Show (FMS).

"Eu tenho uma lesão que me acompanha desde 2007, e foi passado para mim pelos preparadores físicos, incluindo o médico, que se eu fizesse um trabalho de fortalecimento eu teria estabilidade para lutar. Só que não foi isso que aconteceu", iniciou ele .

E continuou: "Na preparação a gente acabou lesionando mais o joelho, na tentativa de fortalecer e, infelizmente, por causa dessa lesão eu não vou conseguir participar. Vou ter que fazer uma cirurgia e aí quando me recuperar da cirurgia, se Deus quiser, eu vou me preparar para uma outra oportunidade", finalizou.

Lucas Viana se pronuncia após Dado cancelar luta

Em contrapartida, o ex-A Fazenda parece que não gostou da luta, que aconteceria no dia 12 de outubro, ter sido cancelada. Nas redes sociais, Lucas Viana soltou o verbo e exigiu que o famoso comprovasse a lesão que sofreu. Ele ainda frisou que não foi comunicado sobre a situação.

"Vamos por partes? Porque eu acho que eu devo uma satisfação aos meus seguidores, família e amigos. Está todo mundo me perguntando porque não estou no card do Fight Music Show. Simplesmente porque o Dado Dolabella alegou, agora, de última hora ter machucado o joelho", iniciou ele.

E continuou: "Desde então pedimos aí um lado, uma ressonância, para que pudesse comprovar essa situação. Não recebemos nada! Apenas o áudio de um médico falando que está com o joelho frouxo e não tem condições de lutar”, disparou o ex-peão.