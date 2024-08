Adriana Esteves confirma que vai se aposentar das novelas

Ao que parece, Adriana Esteves pretende parar de fazer novelas. A atriz, que estará no ar no próximo folhetim da TV Globo, "Mania de Você", participou do evento de lançamento do novo produto da emissora e explicou detalhes da decisão.

Durante uma entrevista, Esteves revelou seus planos profissionais para o futuro: "Gosto de trabalhar. Não pretendo me aposentar. (Mas) Talvez de novela, sim". A atriz pretende embarcar em novos projetos da dramaturgia e abrir mão do folhetim diário.

Além disso, a artista irá interpretar uma vilã e falou um pouco sobre a personagem: "Tenho muita dificuldade em entender a Mércia. Para mim, é mais um trabalho e eu quero fazer bem feito, não posso ficar alimentando a expectativa das pessoas, eu faço o meu".

Vale ressaltar que a novela irá estrear no próximo dia 9. Adriana Esteves ainda acrescentou: "Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. (Mas) Depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz. Depois de 'Mania de Você', pretendo dar uma parada".



Nas redes sociais, internautas escreveram: "Porque ela se entrega de corpo e alma". "Adriana, não faz isso com a gente. Isso é cansaço, dorme que passa". "Vai fazer terapia que essa vontade passa. Quero nem pensar em um negócio desses".