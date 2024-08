Narjara Turetta é vista na Globo; saiba o motivo

Narjara Turetta causou curiosidade nos fãs após ser flagrada nos estúdios Globo. Isso porque a atriz compartilhou no último sábado (24), um registro nas redes sociais, onde aparece nos bastidores da emissora, dando indícios de que irá voltar a contracenar.

Além disso, na legenda, a atriz escreveu um texto enigmático: "Pois é! As surpresas chegam quando a gente acredita nelas! Acredite! Crie! Sonhe! Vibre! A sua energia lhe devolve aquilo que você vibra! E Deus é fiel! Gratidão!".

Contudo, segundo a Coluna do Bandeira, Narjara Turetta teria gravado uma participação especial na novela das sete, "Família é Tudo". O convite teria sido feito de forma repentina, para substituir uma outra atriz que estava escalada para a trama. No entanto, Narjara deu conta do recado e já chegou no estúdio com o texto da personagem todo decorado.

Vale ressaltar que a cena tem previsão para ir ao ar no dia 4 de setembro. Narjara contracenou ao lado de Rafa Kalimann e de Juliana Paiva. Além disso, ao que tudo indica, a atriz pode voltar em breve para a emissora, onde deverá dar sequência ao trabalho no folhetim de Daniel Ortiz.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Você é uma atriz talentosa e uma pessoa incrível". Uau! Estou tão feliz por você. Deus te abençoe muito. Sucesso!" "Está no lugar certo. Melhor emissora para uma grande atriz. Combinam. Vou assistir só por você, sua linda!"