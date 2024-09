Manu Bahtidão é diagnosticada com doença grave e se afasta dos palcos

A cantora Manu Bahtidão revelou que fez uma pausa na carreira após ser diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Durante a sua participação no programa "Altas Horas", a artista relatou os cuidados que vem tendo com a saúde.

"O que eu tenho passado acho que muita gente no Brasil e no mundo inteiro tem passado. Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa [na carreira], mas uma mini pausa", explicou.

A paraense contou que deveria ter pausado os shows antes. De acordo com Manu, os sintomas já estavam presentes e poderiam ser notados por pessoas próximas. "Chegou um momento que eu falei: 'Não vou conseguir. Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar", afirmou.

Manu também descreveu como se sente em momentos de crise: "É um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente. Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, um momento que eu sonhei muito."

Contudo, Manu tranquilizou os fãs e disse que a pausa não será por muito tempo. "Estou me cuidando, me restabelecendo, e já estou voltando, daqui a uma semana, uma semana e um pouquinho", assegurou.