Marco Pigossi se casa com cineasta Marco Calvani na Itália - (crédito: Instagram Marco Pigossi)

O ator Marco Pigossi, de 35 anos, se casou, no último domingo (1º), com o cineasta Marco Calvani, de 43 anos. A celebração aconteceu em Toscana, na Itália, e a cerimônia foi privada, apenas para familiares e amigos próximos.

Nas imagens, que circulam na web, os pombinhos aparecem de mãos dadas caminhando até o altar, em meio aos aplausos dos convidados. No final da cerimônia, que aconteceu ao ar livre, ainda teve a tradicional chuva de arroz.

Na ocasião, Calvani postou um clique com o marido na praia: "Grato por isso", escreveu o cineasta, que estava celebrando o Dia de Ação de Graças. "Sempre!", respondeu Pigossi, em inglês. Nos Stories do Instagram, o brasileiro compartilhou a publicação e brincou: "PS.: Choca zero pessoas".

Nas redes sociais, os internautas também celebraram o momento: "Consideramos justa toda forma de amor", escreveu um usuário. "Que bom ver as pessoas felizes!", opinou outra. "A mulherada decepcionada", brincou outra.

Vale lembrar que, o ator assumiu um relacionamento sério entre 2008 e 2011 com a biomédica Janaína Gomes. Em 2020, começou a namorar o cineasta italiano Marco Calvani, entretanto o ator só tornou público seu relacionamento em novembro de 2021.