Yasmin Brunet abre o jogo sobre reconciliação com Gabriel Medina

A ex-BBB Yasmin Brunet participou do programa "De Frente com Blogueirinha", e chocou a web com revelações inéditas sobre o seu relacionamento com Gabriel Medina. Ela ainda falou sobre a possibilidade de voltar com o surfista.

Durante o bate-papo, a beldade não teve para onde correr quando questionada sobre o polêmico término com Medina. Na entrevista, Blogueira comentou sobre um episódio que repercutiu na web, após Gabriel Medina curtir, recentemente, um vídeo feito por fãs relembrando momentos do ex-casal.

Na ocasião, a youtuber questionou sobre a possibilidade dos famosos terem se reconciliado. Yasmin, de imediato, respondeu que não. "Tu voltou com o Medina? Não rolou nem contato, mensagem no WhatsApp, uma ficada?", questionou Blogueirinha.

"Não voltaria de jeito nenhum? Jamais? Tem certeza do que você está me falando?", insistiu a influenciadora. "Absoluta, principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando pro chão. Ele não conseguia nem de olhar na minha cara", disparou a modelo.

Ela ainda reforçou que a volta do casal não vai acontecer. "Eu não acho que ele tenha curtido isso. Ele não é bloqueado, a gente não se segue. Nesse caso, tudo é não", respondeu ela.