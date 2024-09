Eliana e Maisa retornarão ao SBT; entenda

"O bom filho a casa torna!" A Eliana e a Maisa vão poder matar a saudade da sua antiga emissora, o SBT. As beldades foram convidadas para participarem do Teleton 2024, programado para os próximos dias 8 e 9 de novembro.

As artistas e também madrinhas da ação beneficente, fizeram questão de confirmar presença no evento da ex-emissora. No entanto, elas aguardam uma liberação oficial da rede Globo, nova casa das famosas.

A "Rainha dos Dedinhos", que desempenha o papel de madrinha do Teleton há uma década, chegou até mesmo a gravar um vídeo em julho, para comunicar que continuava comprometida com o projeto, mesmo depois de sua mudança para a Globo.

"Meu compromisso com o Teleton sempre foi importante para mim e me enche de orgulho. Levo como uma missão de vida, pois enxergo a grandiosidade do trabalho da AACD na transformação de vidas. Sempre aprendo e saio de lá com lindas histórias para contar e muita emoção com o amor que recebo", descreveu ela.

Vale ressaltar que, este será o primeiro retorno delas ao SBT após a triste partida do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, no dia 17 de agosto de 2024.