Beiçola da Privacy paga aluguéis de Marcos Oliveira

O ator Marcos Oliveira, conhecido por seu personagem "Beiçola", em "A Grande Família", tem passado por momentos dramáticos na sua vida financeira. Recentemente, Marcos conseguiu evitar ser despejado do seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ator recebeu uma doação da jovem, Martina Oliveira. Conhecida como "Beiçola da Privacy", ela se compadeceu da situação do artista e desembolsou o valor de R$ 12.123,14 referentes a três meses de alugueis atrasados e ainda garantiu a quantia de R$ 7.204,16 para os dois meses seguintes.

Dessa forma, a quitação dos altos valores acumulados evitou que Marcos fosse morar na rua. O ato fez com quem muita gente perguntasse quem é a moça, que acabou ganhando fama nas redes sociais por conta do personagem famoso do ator.

Para quem não acompanhou, a gaúcha de 21 anos ganhou o apelido por ter cabelos parecidos com os do personagem famoso do ator. Martina trocou a vida comum de um cidadão assalariado para viver das plataformas de conteúdo adulto.

Hoje ela fatura cerca de R$ 450 mil por mês através dos mais de 40 mil assinantes que pagam para ver o conteúdo explícito que ela posta. Assinantes que a acompanham desde o início, quando Martina foi apelidada de Beiçola por conta do corte de cabelo.