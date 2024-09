BBB 25 será o mais longo da história; entenda o motivo

Para os amantes de reality show, a nova temporada do BBB 25 deve se tornar a de maior duração na história. De acordo com o colunista Flavio Ricco, do "Portal R7", o reality terá a estreia entre 14 e 21 de janeiro, com a grande final ocorrendo na última semana de abril ou primeira de maio.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a atração deve ultrapassar a marca de 100 episódios. O motivo de prolongar o tempo de duração do programa na casa dos Marinho, faz parte das comemorações dos 60 anos da emissora, que acontece no ano que vem.

Além disso, a 25ª edição do Big Brother Brasil também terá como novidade a participação de duplas. Antes mesmo de abrir as inscrições, a emissora anunciou o novo formato. Duas pessoas com ligação forte entre elas podem se cadastrar juntas para entrar no confinamento.

Vale lembrar que, a última vez em que duplas participaram do BBB foi na 18º edição. Ana Clara, hoje apresentadora do "Estrela da Casa", entrou junto com a família: o pai, Ayrton, a mãe, Eva, e o primo, Jorge. Em votação, o público escolheu o pai e a ruiva para competir o prêmio.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a novidade: "Tomara que tenha um Davi pra dá audiência", disse um usuário. "Pelo amor de Deus não faça isso com o público", disparou outro. "Isso sim é presente de grego", brincou outro.