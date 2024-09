Gilberto Gil abre o jogo sobre saúde de Preta Gil e faz revelação

O cantor Gilberto Gil se pronunciou sobre as notícias a respeito do estado de saúde de sua filha, Preta Gil e fez novas declarações. A artista está lutando contra um câncer, que recentemente se espalhou por outras 4 partes do corpo.



Durante entrevista ao jornalista Marcos Bulques, o cantor revelou: “Nós todos estaremos aqui por um período, então o período dela vai ser o que a vida dedicar a ela”.



Além disso, Gil acrescentou: “Dará tudo certo de qualquer maneira. Nós todos estaremos aqui por um período, então o período dela vai ser o que a vida dedicar a ela, como a você também será o seu período, o meu será o nosso período”.



Em seguida, o artista disse: “Evidentemente, esse desejo natural que isso se prolongue, no caso, exatamente esse afeto profundo que a gente tem, no caso dela, a gente quer que ela viva muito e vai viver o tempo que tiver que viver, será assim”.



Por fim, o pai de Preta Gil falou sobre o amor em relação à filha: “O amor é compulsório, é genético, tem essa coisa do DNA, do código genético, filha né? É um amor compulsório, mas além disso, é uma representante que ela é do ser humano, dessa condição existencial do ser humano, então fosse qualquer outra pessoa, provavelmente o sentimento de amor originário estaria também voltado para ela, dirigido a ela, mas no caso, ela é filha, então nem se fala”.

