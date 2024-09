Ana Clara fala sobre sua doença autoimune e desabafa

A irreverente Ana Clara usou as redes sociais para falar da sua doença autoimune e desabafar sobre as dificuldades que vem enfrentando com os sintomas da psoríase. Em seu perfil do Instagram, a comunicadora revelou que descobriu o problema em seu corpo há três anos.

"Eu queria muuuuito compartilhar isso aqui, porque sei que muita gente tem também. Tem uma coisa, que pra mim é um alerta muito grande. Mas me assusta mais do que do estômago, porque do estômago eu estou mais acostumada, mais tempo", iniciou o vídeo

"Eu queria falar mais aqui sobre, abrir esse diálogo, sobre a psoríase. Eu descobri há uns três anos, se eu não me engano, que eu tenho psoríase. Pra quem não sabe, é uma doença autoimune de pele. Exatamente há dois anos, agosto de 2022, fiz um tratamento super forte direto no sistema imunológico", pontuou a jornalista.

Na ocasião, Ana Clara relatou ter descoberto recentemente três novas lesões, duas delas localizadas no rosto. “Semana retrasada, encontrei três novas lesões no corpo, duas no rosto. Parece uma catapora”, disse a apresentadora, ao descrever as marcas deixadas pela psoríase.

E continuou: “Eu percebo que, qualquer coisa que estresse meu organismo em excesso, a psoríase volta”, explicou ela, reconhecendo o impacto do estresse sobre sua condição. Vale lembrar que, a jovem está no ar, a frente do programa "Estrela da Casa", sua primeira atuação na emissora como apresentadora.