Deolane Bezerra chega aos prantos em presídio em Recife

Deolane foi flagrada chegando bastante abalada ao presídio Colônia Penal Feminina do Recife, nesta quarta-feira (4). Após ser presa pela “Operação Integration”, a advogada prestou depoimento a polícia e também passou pelo Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo e delito.



No entanto, a previsão é que a audiência de custódia da influenciadora aconteça na próxima quinta-feira (5), segundo a TV Globo. Vale lembrar que a Deolane foi presa em um hotel localizado no bairro São José, em Recife.



A chegada da advogada no presídio comoveu fãs. "Coitada. O que mais deve estar abalando ela, é a mãe estar junto também". "Mulher independente incomoda mesmo, mas logo a mãe está solta". "Que triste! Pelo olhar dela já dá pra ver o quanto ela está abalada".



Contudo, outros ainda disseram: "Nego Di saiu algemado porque é preto. Já Deolane, desfila". "O povo sendo roubado e enganado e ainda ficam idolatrando. Vai entender". "Olha onde ela colocou a mãe por causa da ganância".



Deolane Bezerra foi presa na operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em depoimento a polícia, a influenciadora precisou justificar a origem de toda sua fortuna, além das movimentações financeiras com valores milionários, em sua conta pessoal e na de sua mãe e do seu filho.

