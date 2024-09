WhatsApp de Dorival Jr é clonado e golpistas pedem dinheiro a jogadores

Dorival Jr passou por uma situação delicada, nesta semana. O técnico da Seleção Brasileira teve seu whatsapp clonado e precisou pedir ajuda para alertar fãs e familiares sobre o ocorrido. Os golpistas tentaram inclusive enganar até o jornalista Galvão Bueno.

Ocorre que o criminoso fingiu ser o jogador e pediu dinheiro para os contatos salvos do treinador. Após notar que havia sido vítima de um golpe, Dorival procurou uma Delegacia de Polícia em São Paulo e registrou um boletim de ocorrência.

Além disso, o técnico da Seleção explicou que o golpista usou seu nome e uma foto de perfil com a imagem dele, para pedir as transações via PIX. Durante entrevista ao Lance!, ele ainda explicou: "Infelizmente, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse"

Contudo, Galvão Bueno também revelou como percebeu que se tratava de um golpe, quando foi acionado pelo criminoso. "Achei muito estranho e entrei em contato com Dorival. Ele já denunciou à polícia e me pediu para avisar o maior número possível de pessoas".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Que fase da seleção, hein". "Se não está fácil para o Dorival, quem dirá pra nós". "Se Dorival está pedindo dinheiro, imagine eu". "As pessoas tem que ser mais céticas, qualquer pessoa, inclusive famosos não saem pedindo dinheiro pra todo mundo, suspeitem sempre".