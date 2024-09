DJ Buarque diz que ficaria com a ex do atual companheiro de Bia Miranda - (crédito: Instagram Bia/Buarque/Gato Preto/Nicoly)

O DJ Buarque revelou que ficaria com Nicoly Rodrigues, ex-namorada do "Gato Preto", atual namorado de Bia Miranda. Nas redes sociais, o artista e a influenciadora começarem a se seguir, em meio às polêmicas referentes ao fim do seu relacionamento com a neta da Gretchen.

Durante uma entrevista com o repórter Rafael da Rocha, Buarque foi questionado se pegaria a influenciadora: “Nicoly Rodrigues?”, perguntou o entrevistador para o Rafael da Rocha, o DJ Buarque. “Pego, né. Pego!”, respondeu. “Tô passado", respondeu o jornalista.

E continuou: "Será que vem aí então?”, disse, aos risos, o entrevistador. “Não, não é nada de troco, de vingança. Eu pego porque sou homem e ela mulher. Se ela quer, quero em dobro. E vamos embora”, constatou o artista. “Bom, fica no ar então”, conclui o interlocutor da conversa.

A web comentou sobre as declarações do DJ: "Madrasta que vai cuidar bem do kaleb", disse um usuário. "Me xinguem, mas ela é mais bonita e se ficar com ele ele ganhou na loteria", opinou outro. "Militão abriu uma escola", comentou mais um.

Para quem não acompanhou, recentemente, Bia Miranda e Buarque anunciaram o término do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2023 e são pais de Kaleb, de apenas dois meses. O DJ participou do Link Podcast e contou que o término foi amigável e sem brigas.