Maya Massafera pede desculpas à Vogue: 'Fiquei triste pelo que eu fiz"

Maya Massafera usou as redes sociais para se desculpar publicamente com uma revista após ter acusado os funcionários da editora de cometerem transfobia. Isso porque, segundo a influenciadora na época, a empresa havia prometido publicar algumas fotos dela na edição impressa, porém as imagens foram divulgadas apenas no produto online.

No entanto, ao se desculpar com a Vogue, Maya disse: "Eu fui totalmente errada em junho quando eu fiz a capa com eles. Eu falei em inverdades sobre a revista... Não teve um dia sequer que eu não pensei na revista Vogue e que eu não me arrependi do que fiz. Eu fiquei triste pelo que eu fiz e eu fui errada".

Em seguida, ela acrescentou: "A minha transição está me deixando com uns picos de emoções muito desequilibradas às vezes... Quando aconteceu esse episódio, eu não estava nem um pouco bem, eu estava um pouco desequilibrada por causa dos hormônios. Foi me passado que a capa que eu faria não seria digital. E até é uma bobeira isso, porque hoje eu vejo que o digital e o impresso são tão bons quanto".

Contudo, a influenciadora ainda declarou: "Indiferente a qualquer uma dessas situações, eu falei inverdades da revista. Não vou repetir as coisas que eu falei, mas eu acho que a revista é uma revista muito inclusiva. Inclusive eles tinham me convidado, fizeram uma capa comigo em junho, sou uma mulher transexual de 40 anos, sou uma travesti, então isso é uma inclusão muito grande".

Por fim, Massafera se desculpou com os funcionários e disse: "Eu não pensei neles. Eu fui, trabalhei. Aí, quando saiu, me deu um pico de devaneio, uma loucura, e eu fui muito ingrata, só pensei em mim, e não pensei nessas pessoas que trabalharam também no dia. Me dá até vontade de chorar falando nisso". "Eu só quero pedir desculpas, falar que eu prometi pra mim mesma que isso nunca mais vai se repetir, porque o que eu fiz é errado, e eu não estou bem com isso".