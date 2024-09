Irmã de Deolane se revolta e aciona polícia contra a imprensa em Recife

A irmã da Deolane Bezerra, Danielle, se irritou com a presença da imprensa e acionou a Polícia Militar no local alegando que estava sendo desrespeitada pelos jornalistas. Durante a transmissão ao vivo do programa “Tá na Hora”, do SBT, a advogada surgiu tentado entrar no presídio onde estão mãe e irmã, mas foram impedidas naquele momento.

Em contato com a polícia, Danielle informou que estava sendo incomodada: "Oi boa noite, Polícia Militar? Eu estou aqui na penitenciária, estou sendo incomodada por alguns repórteres, e a minha segurança não está sendo agravada aqui", disse ela.

E continuou: "Então, eu peço por favor, uma viatura até o local para eu poder me retirar aqui. Porque eles não respeitam o meu trabalho. Eu já respeitei o deles, já dei declaração, falei que falaria com eles na saída, mas eles não respeitam", finalizou ela.

Para quem não acompanhou, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa, na última quarta-feira (4), em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Dayanne Bezerra se pronuncia sobre prisões

A prisão ocorreu no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE). Além dela, sua mãe, Solange Alves, também foi detida. Nas redes sociais, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, se pronunciou sobre a prisão da influenciadora e também de sua mãe, Solange Bezerra.

"Nós temos uma vida pública, e temos um compromisso com vocês, nossos seguidores. Mais uma vez venho aqui, com a minha cara a bater, falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha pra dizer eu disse aqui. Não temos vergonha e não devemos nada", exclamou ela.