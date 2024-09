Assim como Deolane, mais influenciadores são presos acusados de lavagem

"O cerco está se fechando cada vez mais!" Uma operação, semelhante à que prendeu a advogada Deolane Bezerra, na última quarta-feira (4), cumpre mais de 50 mandados em Salvador e em municípios do interior da Bahia. Ao menos dois blogueiros estão sendo investigados por lavagem de dinheiro.

O influenciador Ramhon Dias Dias e o empresário José Roberto, mais conhecido como Nanan Premiações, são suspeitos de integrarem uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar, são alvos da Operação Falsas Promessas, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (5), na Bahia.

Vale ressaltar que, na Bahia, a operação está sendo coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) e ocorre nas cidades de Salvador, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.

Para quem não acompanhou, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A prisão ocorreu no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE). Além dela, sua mãe, Solange Alves, também foi detida. Na noite da última quarta-feira (4), Danielle e Dayanne foram até o presídio, mas foram impedidas, no momento, de entrar. Danielle chegou a entrar em contato com a Polícia Militar após ser, segundo ela, incomodada pela imprensa.