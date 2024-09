Luana Piovani solta o verbo sobre mercado de apostas e cita Scooby

Luana Piovani se pronunciou a respeito dos influenciadores que ganham dinheiro para divulgar jogos de aposta online e gerou burburinhos na internet. A atriz repudiou a ação e ainda alfinetou seu ex-companheiro, Pedro Scooby.

Nas redes sociais, Piovani disse: "Vocês têm coragem de vender aposta? Vocês não conhecem o povo do país que vocês vivem, não? E vou te dizer, o pai dos meus filhos (Pedro Scooby) também vende apostinhas de jogo de futebol".

Além disso, ela acrescentou: "E o pior, ontem o Bem (filho da atriz com o surfista) estava defendendo. Porque é isso, né?! Cara, não pode! Será que vocês já leram alguma matéria? Acabei de postar aí, isso é uma doença, um vício".

No entanto, a atriz ainda declarou: "Vocês já leram alguma matéria para saber quem é que perde dinheiro em aposta? Vocês acham que são os milionários? Pergunta para os jogadores se eles apostam. Não! Quem joga, quem perde dinheiro é o assalariado que ganha R$ 1.500, R$ 3.000, às vezes R$ 800".

Por fim, Luana Piovani alertou: "Vai lá e joga o dinheiro do aluguel. E aí a mulher não sabe o que fazer, joga o dinheiro da parcela do carro. Sabe assim? E está todo mundo achando tudo bem. Vocês vão ficar aqui até quando? Parem, isso não pode acontecer. É vez de cuidar do povo brasileiro".