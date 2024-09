Yuri Lima recebe proposta de clube de futebol e toma atitude com Iza; entenda

"Não está fácil para ninguém!" O jogador Yuri Lima precisou decidir o futuro da sua carreira enquanto tentava uma reconciliação com a cantora Iza. Em meio aos rumores da desistência como volante no Mirassol, o atleta recebeu um convite para atuar no clube da Ponte Preta.

De acordo com informações apuradas pelo "GE", apesar da proposta ser atrativa, Yuri decidiu não negociar com o clube em consideração ao Mirassol, após o suporte oferecido fora de campo. Por outro lado, o clube de Campinas teria desistido da contratação justamente pelos problemas pessoais do rapaz.

Vale ressaltar que, o fim do contrato de Yuri Lima com o Mirassol foi uma decisão em comum acordo entre o jogador e o clube. Sem espaço e com apenas mais dois meses de acordo pela frente, as partes entenderam que a antecipação da rescisão seria a melhor opção para todos.

Para quem não acompanhou, a cantora usou o seu perfil do Instagram para anunciar o fim do seu relacionamento com Yuri Lima e falou o motivo pelo término, que teria sido uma traição pelo jogador de futebol.

Segundo a artista, Yuri mantinha conversas com uma pessoa com quem ele ficava antes de iniciar o relacionamento com ela. "Ele me traiu", disse a famosa, que aguarda pela primeira filha do casal, Nala.