Polícia descobre ligação de Deolane com lavagem de dinheiro do PCC

Polícia descobriu ligação de Deolane com lavagem de dinheiro do PCC - (crédito: Instagram Deolane Bezerra)

"A casa caiu!" Segundo os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Deolane Bezerra teria recebido uma transferência financeira de Francisca Alves da Silva. Preta, como também é conhecida, é apontada pela polícia como peça-chave na lavagem de dinheiro da facção criminosa.



De acordo com informações do "SBT News", a movimentação financeira suspeita levantou questionamentos sobre uma possível ligação entre a influenciadora digital e os chefes da organização criminosa.

Vale ressaltar que, Francisca Alves da Silva está presa desde abril na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo. Ela é esposa de Alejandro Herbas Camacho Júnior, irmão de Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola, líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre as atualizações do caso: "Vish, a casa caiu mesmo pra Dra.", disse um usuário. "Ainda tem alienados que defendem", comentou outro. "O buraco é mais embaixo", opinou outro.

Para quem não acompanhou, a influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa, na última quarta-feira (4), em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais.