Gato Preto, namorado de Bia Miranda, tem prisão decretada pela Justiça

Vixi, deu ruim! Após debochar da ex-companheira nas redes sociais, Samuel Sant'Anna, conhecido também como Gato Preto, teve sua prisão decretada pela Justiça de São Paulo, por não pagamento de pensão alimentícia.

Gato Preto tem um filho de 8 anos de idade, fruto do relacionamento com Keila Silva. A dívida de pensão da criança já ultrapassa R$ 50 mil. Segundo o jornalista Leo Dias, policiais foram até a casa do influenciador, em São Bernardo do Campo, no entanto, não o encontraram.

Além disso, de acordo com Keila, Samuel Sant'Anna havia firmado um acordo de que pagaria R$ 700 por mês para o filho, contudo nunca cumpriu o prometido. Isso porque, o influenciador argumentava que não tinha dinheiro e que sua ostentação nas redes sociais, se tratava apenas de um "trabalho de marketing".

Contudo, o problema não para por aí. A criança teria recebido a visita do pai apenas duas vezes ao longo dos seus 8 anos de idade. E para quem pensa que esse é o único processo que Gato Preto está envolvido, se engana. O influenciador tem outro filho, de 8 meses, fruto da relação com Nicoly Rodrigues, que também cobra na Justiça o pagamento da pensão do bebê.



Vale ressaltar que atualmente Gato Preto vive um romance com Bia Miranda, ex-companheira do DJ Buarque. O relacionamento é marcado por polêmicas, já que os dois engataram um namoro em meio a boatos de traição e vivem mandando indiretas para as mães dos filhos do influenciador que solicitam o direito dos filhos, através da Justiça. Além disso, Bia está em viagem com Samuel e é uma das únicas pessoas que poderia informar às autoridades o paradeiro do influenciador.