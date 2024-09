Rapper compra um caminhão para morador que teve veículo incendiado no RJ

O Rapper Chefin surpreendeu o público ao ajudar um senhor de 79 anos de idade. Ocorre que Luiz Paixão havia acabado de comprar um caminhão para trabalhar e foi surpreendido ao ter o veículo incendiado durante um tiroteio na Vila Kennedy.

Ocorre que o idoso havia acabado de perder um veículo e com o dinheiro do seguro, desembolsou R$ 32.000,00 para compra do novo caminhão. O valor restante, cerca de R$ 26.000, ele parcelou. No entanto, o fogo levou tudo antes mesmo que Luiz pudesse usar.

Contudo, Chefin soube da situação e se comoveu com a história. Em um vídeo enviado à Coluna Mariana Morais, ele disse: "Vim falar aqui da iniciativa e do porquê eu resolvi ajudar o coroa lá que perdeu o caminhão queimado", começou.

Além disso, ele acrescentou: "Para quem não sabe, eu sou cria de lá de onde ele mora, tá ligado? Lá da Vila Kennedy, da comunidade. E, mano, eu senti no meu coração muito grande de ajudar ele, tá ligado? Eu, desde menor, sempre pedi a Deus para Deus me dar uma condição boa, para eu poder ajudar as pessoas que precisam. E hoje Deus me deu essa condição, graças a Deus.".

Por fim, Chefin declarou: "Eu fico feliz de ele ter ficado feliz, porque eu imagino como é que deve ser. A preocupação de você perder um instrumento todo de trabalho. Tipo assim: 'o que eu vou fazer agora?' Tipo: 'minha família em casa, alimento'. Então, eu senti o desejo, muito grande mesmo, de ajudar ele. Graças a Deus pude ajudar e consegui o caminhão para ele aí".

