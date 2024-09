Irmãs de Deolane prometem motos zero km para fãs que apoiam a advogada

Desde que foi presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, Deolane Bezerra tem recebido o apoio e o carinho de fãs. Alguns inclusive têm passado o dia na frente do presídio onde a influenciadora está.

No entanto, como forma de agradecimento, as irmãs da empresária prometeram nesta sexta-feira (06), que irão presentear os admiradores de Deolane com duas motos 0km. O anúncio gerou burburinhos na internet.

Durante a declaração, Dayanne Bezerra disse: "Povo, eu e a Dani estávamos pensando aqui em como somos amadas por vocês e em como vocês nunca soltam nossas mãos. E por isso, resolvi presentear vocês com duas motos zero km".

Contudo, Daniele Bezerra acrescentou: "É uma forma de agradecer todo amor e carinho que vocês nos dão. Deixa um comentário [nos nossos perfis] que nós escolheremos duas pessoas para cada uma ganhar uma moto zero. Obrigado viu, são vocês que nos mantém de pé".

Vale lembrar que Deolane foi presa na última quarta-feira (04), durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A influenciadora estava em um hotel quando foi surpreendida pela chegada da polícia.

