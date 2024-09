Defesa de Deolane Bezerra nega soltura da advogada

Após surgirem diversos burburinhos na internet de que Deolane Bezerra havia sido solta, os advogados de defesa da influenciadora negaram a informação. De fato, existe mais um pedido de habeas corpus sendo analisado, mas ainda não foi julgado.



No entanto, o advogado da empresária, César Sales, disse: "O Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda está analisando conflito de competências para definir quem é o desembargador responsável para dar essas decisões".

Além disso, a defesa da influenciadora informou que ela e a mãe estão tranquilas. "Essa euforia, inverdades noticiadas, eu entendo a angústia, mas isso só atrapalha. Todos estão bem, a operação será esmiuçada e iremos mostrar tudo no momento certo. Deolane, Esportes da Sorte, confiam na Justiça e vão esperar o momento oportuno".

Vale lembrar que Deolane foi presa na última quarta-feira (04), durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A influenciadora estava em um hotel quando foi surpreendida pela chegada da polícia.

Desde o dia da prisão da influenciadora, fãs de Deolane estão acampando na frente do presídio Colônia Penal Feminina do Recife. Os admiradores da empresária levaram cartazes com pedidos pela soltura da advogada.