Gusttavo Lima se revolta com reportagem e solta o verbo contra a Globo - (crédito: Instagram Gusttavo Lima )

A reportagem do programa Fantástico, que foi ao ar no último domingo (8), sobre o bloqueio de R$ 20 milhões da "Balada Eventos e Produções", revoltou o sertanejo Gusttavo Lima. A empresa, que é ligada ao artista, se tornou alvo da Justiça em uma investigação sobre lavagem de dinheiro.

Nas redes sociais, o cantor se pronunciou e destacou que tudo se tratava de uma injustiça: "Inserir a Balada Eventos como sendo uma integrante de uma suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro? Ai é loucura!”, escreveu ele.

De acordo com informações do programa Fantástico, o bloqueio de R$ 20 milhões da empresa faz parte das ações da operação Integration, mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra na última quarta-feira (4).

Em nota, o advogado do artista esclareceu a relação com a empresa. "A Balada Eventos e Gusttavo Lima não fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro", afirmou.

"A Balada Eventos é uma empresa que gerencia a carreira artística do cantor e atua no ramo de show business há mais de dez anos e sempre prezou pelo cumprimento das leis e da ordem pública. Jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país."