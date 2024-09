Namorado de Bia Miranda quita pensão após ter prisão decretada

Gato Preto conseguiu dar fim a dívida de pensão que tinha com seu filho de 8 anos. O menino é fruto do relacionamento do influenciador com Keila Silva. O namorado de Bia Miranda havia tido a prisão decreta pela Justiça após contrair dívida de pensão alimentícia que totaliza o valor de R$ 50 mil.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. Keila e Samuel Sant'Anna viveram um romance em 2016, quando a jovem tinha 17 anos e engravidou. A gestação da mulher foi um pouco delicada e o bebê nasceu prematuro.

Vale lembrar que na semana passada, policiais foram até a casa do influenciador, em São Bernardo do Campo para cumprir o mandado de prisão. No entanto, não o encontraram. Ele estava em viagem com a atual namorada, Bia Miranda.

Além disso, de acordo com Keila, Samuel Sant'Anna havia firmado um acordo de que pagaria R$ 700 por mês para o filho, contudo nunca cumpriu o prometido. Isso porque, o influenciador argumentava que não tinha dinheiro e que sua ostentação nas redes sociais, se tratava apenas de um "trabalho de marketing".

Por fim, outro fato delicado A criança teria recebido a visita do pai apenas duas vezes ao longo dos seus 8 anos de idade. E para quem pensa que esse é o único processo que Gato Preto está envolvido, se engana. O influenciador tem outro filho, de 8 meses, fruto da relação com Nicoly Rodrigues, que também cobra na Justiça o pagamento da pensão do bebê.