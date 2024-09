MC Loma engata romance com jogador e descobre que ele é comprometido

Fogo no parquinho! Há dias MC Loma vinha dando sinais de que estava vivendo um affair com um rapaz misterioso. A influenciadora chegou a compartilhar alguns registros com o companheiro, mas nunca tinha revelado a identidade do homem.

Contudo, internautas descobriram que na verdade, o rapaz com quem Loma estava saindo se tratava do jogador Ronald Belé. Os dois foram flagrados em clima de intimidade, andando de mãos dadas, no condomínio onde a MC mora.

Além disso, a história não acaba por aí. Pelo contrário, ela está só começando. Fãs da influenciadora notaram interações entre os dois nas redes sociais. Loma chegou a deixar um comentário aberto em uma foto do atleta, onde o chamou de "amor". Ele, por sua vez, retribuiu o xaveco com corações.

No entanto, ocorre que Ronald Belé não estava livre e desimpedido. Isso mesmo. O jogador vivia um relacionamento sério com outra mulher, segundo a página condomínio da fifi. Inclusive, diversas mensagens entre o atleta e a namorada foram divulgadas.

Nas mensagens, Ronald falava até mesmo em planos para se casar com Aline. Em um dos textos enviados à namorada, ele dizia que se o contrato dele fosse renovado com o clube, iria alugar uma casa em um local de luxo para o casal. Além disso, o atleta foi desmascarado pela própria companheira, que descobriu que as "reuniões", "pescas" e "festas privadas" que Ronald dizia ir, se tratava de desculpas para puladas de cercas. Eita!