Affair de MC Loma se pronuncia sobre acusação de traição

Após se envolver em uma polêmica daquelas, o jogador Ronald Bele decidiu se pronunciar através das redes sociais. Isso porque o atleta foi vítima de um "exposed" na internet por supostamente trair sua namorada.

Ocorre que o jogador seria namorado de uma mulher identificada como Aline. Contudo, Ronald estava vivendo um affair com MC Loma em segredo. Os dois vinham sendo flagrados juntos em clima de intimidade e até trocavam flertes em comentários no Instagram.

No entanto, após o novo romance de Loma vir à tona, a suposta namorada do rapaz decidiu revelar que foi traída pelo jogador. Aline compartilhou uma série de conversas do casal, onde Ronald Bele falava até mesmo em planos para o casamento.

Contudo, após viralizar o caso, o atleta escreveu, através das redes sociais: "Todo mundo quer aparecer agora. Sou solteiro a mais de dois anos, a única pessoa que importa não postou nada, e vocês ficam compartilhando quem quer aparecer, valeu! Vão postar coisa importante, ou postem a verdade, primeira e única vez que vou falar isso".

Porém, parece que logo após se pronunciar, Bele se arrependeu e decidiu desativar o Instagram. Nas redes sociais, internautas escreveram: "Homem sendo homem". "Bom de tudo que a Loma não dá palco, ela ignora total".