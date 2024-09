Deolane fez último pedido às irmãs antes de ser presa de novo

Deolane Bezerra chegou ao Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, acompanhada de suas irmãs Daniele e Dayanne Bezerra, na manhã desta terça-feira (10). A visita era para dar prosseguimento aos trâmites para sua prisão domiciliar, mas a influenciadora acabou sendo presa novamente.

Ocorre que ao chegar no local, a empresária foi avisada que seu benefício havia sido revogado e que ela retornaria ao regime fechado. No entanto, Deolane será enviada para outro presídio, deixando sua mãe sozinha na Colônia Penal Feminina do Recife.

Contudo, assim que foi avisada pelos policiais sobre a decisão da Justiça, Deolane Bezerra tentou acalmar suas irmãs. A influenciadora já estava sendo acompanhada pelos agentes quando olhou para Dayanne e Danielle e declarou: "Fiquem em paz, por favor". O vídeo foi divulgado pelo jornalista Luiz Bacci.

Vale lembrar que a influenciadora retornou à cadeia após descumprir uma ordem judicial. Isso porque Deolane estava proibida de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outras vias de comunicação. Contudo, a influenciadora falou com jornalistas assim que saiu da penitenciária.

A influenciadora foi presa junto com sua mãe, Solange Bezerra, na última quarta-feira (04) em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela estava em um hotel quando foi detida por policiais.

