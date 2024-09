Fãs recebem Deolane Bezerra na porta de presídio e geram tumulto

O retorno da Dra. Deolane Bezerra causou mais um alvoroço em um presídio em Buíque, no agreste de Pernambucano. A advogada não ficará presa ao lado da mãe. O que motivou a decisão das autoridades foi a algazarra promovida pelos fãs na porta do presídio.

A influenciadora, que chegou no local em uma das viaturas da Polícia Civil, precisou ser escoltada diante do tumulto causado por fãs, na última terça-feira (10). Vale lembrar que, a influenciadora digital voltou a ser presa após desobedecer uma ordem da Justiça e se pronunciar publicamente após conseguir a prisão domiciliar.

Segundo informações, o local foi feito para comportar 110 mulheres, mas abriga 260. Além disso, entre as mulheres presas no local, uma delas é acusada de canibalismo. É provável que a influenciadora ainda tenha que dividir cela com outras detentas.

Nas redes sociais, a web comentou sobre o rebuliço causado pelos anônimos em prol da advogada: "Eles juraram que não iam ter aglomeração lá né?", indagou um seguidor. "Tão tratando ela como se fosse a mulher mais perigosa do Brasil", opinou outro. "Rapaz, o povo chegou primeiro que a polícia kkkk", comentou outro.

A quantidade de fãs aglomerados em volta do presídio chegou a ser assunto entre alguns famosos, como Antônia Fontenelle, que colocou em dúvida se realmente se tratava de fãs ou pessoas contratadas pela família da influenciadora.