Irmã de Deolane vai aos prantos após grave noticia sobre a mãe

A irmã da Dra. Deolane surgiu aos prantos na web após receber a notícia de que a sua mãe, Solange Bezerra estaria envolvida com “atividades relacionadas ao tráfico de drogas”. Segundo o colunista Léo Dias, a matriarca teria recebido e transferido dinheiro, prática categorizada como lavagem de dinheiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Daniele foi aos prantos e desabafou sobre as acusações: "Eu estou vendo um monte de notícia que está saindo agora ligando minha mãe ao tráfico de drogas e isso é um absurdo muito grande. Quem está aqui falando é a Daniele, mãe, filha, irmã", iniciou ela.

E seguiu com as declarações: "Quem está aqui falando para vocês é uma pessoa desesperada, que sabe que já errou de gritar demais, de falar muito. Minha mãe está presa, inocente, e agora ainda sai matéria falando uma coisa dessas, pelo amor de Deus", disse.

Daniele ainda pediu desculpas pelos excessos durante a prisão da mãe e disse não aguentar mais a situação. "Parem, por favor, parem. A gente não aguenta mais, parem. Se algum dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vocês vão falar coisas que não queriam falar pelo desespero, pelo desespero de ter uma mãe presa e ainda com uma notícia dessa desgraçada."

"Minha mãe é uma pobre coitada que, com 20 anos, tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhava de faxineira, tudo que era possível para criar nós três. Me perdoem se eu excedi, se gritei, se falei, é a minha mãe que está presa", finalizou ela.