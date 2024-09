MC Loma manda indireta após polêmica envolvendo traição

Vixi! Após se envolver em uma polêmica daquelas, MC Loma usou as redes sociais para fazer uma publicação enigmática. Ocorre que na última semana, a influenciadora foi apontada como amante de um jogador de futebol.

Loma compartilhou uma foto no stories do Instagram onde diz que as pessoas valorizam um pouco as coisas quando ainda não as possuem. No entanto, quando conquistam o objetivo almejado, param de dar valor. E apenas quando perdem, realmente dão valor merecido.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gosto que ela não da biscoito pro macho, só finge que ele nunca existiu". "Loma é uma moça bem sábia. Não dá palco pra macho!" "Espero que Loma não caia na historinha. Ela é linda, uma mulher e mãe incrível que merece o melhor".

Ocorre que a influenciadora estava vivendo uma affair com Ronald Bele. Eles foram flagrados algumas vezes em clima de intimidade, caminhando juntos no condomínio da MC Loma e também fazendo alguns passeios.

No entanto, uma mulher chamada Aline, fez um "exposed" do atleta nas redes sociais. Ela divulgou diversos prints em que mostrava ter um relacionamento sério com Ronald. Em uma das mensagens o jogador chegou a planejar uma mudança em breve para que os dois fossem morar juntos.