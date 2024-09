Ex-sogra de Deolane Bezerra se pronuncia sobre prisão

A mãe do eterno MC Kevin, Valquiria Nascimento, ex-sogra de Deolane Bezerra, usou as redes sociais para falar sobre os últimos acontecimentos envolvendo a prisão da advogada. Dona Val, como é conhecida, chamou a atenção da imprensa após receber convites para entrevistas com supostas segundas intenções.

“Já tem umas três emissoras de TV que estão me mandando mensagem, foram até na empresa que eu trabalho, ligaram lá, falaram várias coisas, me ligaram falando que querem fazer entrevista comigo para falar a respeito do meu trabalho e da vida que vivo hoje", iniciou ela dizendo.

"Sei que tudo isso é mentira, que é para perguntar sobre o que está acontecendo com a Deolane, para saber da vida dela. Eu não sei da vida dela, não falo com a Deolane há bastante tempo e a vida é dela. Não tenho nada a ver com a vida dela."

"Não quero o mal dela, quero que seja feliz e siga a vida dela do jeito que sempre quis seguir. Não tenho nada contra ela, contra a família dela, contra os filhos dela, pelo contrário. Nunca quis o mal de ninguém e nunca vou querer. Não vai ser agora que vou sair falando, em rede de televisão, mal dela não”, pontuou.

“Cada um segue a sua vida. Não me encham o saco, não me mandem mensagem, não vou dar entrevista para ninguém. Não vou falar nada. Não tenho nada para falar. Então, não encham o saco e não me liguem”, disparou.