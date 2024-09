Virginia é internada às pressas após ter alta de maternidade

A Virginia Fonseca precisou ser internada às pressas após receber alta da maternidade. A apresentadora, que deu à luz a José Leonardo, no último domingo (8), sofreu uma crise alérgica. Virginia chegou a ter dificuldades para engolir a comida. Nas redes sociais ela contou em detalhes como reagiu à internação.

"Eu sumi ontem, porque eu vim para o hospital, gente. É que ontem eu continuei inchando muito. Eu estava tomando um antialérgico, mas eu continuava inchando. E aí eu comecei a sentir dificuldade para engolir", iniciou ela.

"E a gente ficou com medo. Então, a gente teve que ir pro hospital. E aí, meu dermatologista falou que tipo de alergia que era e que com o antialérgico que ele ia me passar, eu não poderia voltar pra casa", explicou ela.

A apresentadora do SBT teve alta, na tarde de quarta-feira (11). A influenciadora e o marido, o cantor Zé Felipe, deixaram a maternidade com o terceiro filho do casal, nos braços. Apesar de o bebê ter tido alta antes, Virginia seguia internada por conta de uma virose, contraída pouco antes de chegar ao hospital.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a situação da loira: "Gente porque ela não se resguarda e fica quietinha se recuperando, já teve esses problemas pós parto e tudo tem que gravar, que agonia", opinou um usuário. "Eu achei errado eles terem dado alta para ela assim", comentou mais um.