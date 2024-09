Defesa de Deolane culpa imprensa por descumprimento de medida cautelar

A prisão da Dra. Deolane continua sendo dando o que falar. Após perder o direito de prisão domiciliar, a defesa da advogada teria culpado a imprensa pelo fato da influenciadora descumprir a medida cautelar após deixar a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na última terça-feira (10).

Durante uma entrevista, o advogado da ex-mulher do MC Kevin, relatou que a sua cliente chegou a informar à multidão que estaria impossibilitada de se pronunciar a respeito dos últimos acontecimentos. No entanto, no "calor da emoção", Deolane teria se desestabilizado e soltou o verbo.

“Ao sair do estabelecimento prisional, a paciente imediatamente informou à multidão que não poderia manifestar-se; contudo, o assédio a seu redor foi excessivo, fato que acabou por desestabilizá-la e então, ela de fato, falou --sem direcionar a fala a qualquer pessoa- que se sentia injustiçada" disseram os advogados no habeas corpus.



A quantidade de fãs aglomerados em volta do presídio chegou a ser assunto entre alguns famosos, como Antônia Fontenelle, que colocou em dúvida se realmente se tratava de fãs ou pessoas contratadas pela família da influenciadora.

"Meus amores, é babado, viu! Misercórdia! É babado esse nosso país, pai amado. Aquele um monte de gente contratada para ficar na porta da delegacia esperando Deolane ser solta", comentou a influenciadora em seu perfil do Instagram.