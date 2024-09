Deolane fazia R$ 5 mil em compras no mercado a cada 15 dias - (crédito: Instagram Deolane )

Um vídeo antigo da advogada Deolane Bezerra revelando o valor em compras que fazia no mercado voltou a circular na web. Durante um bate-papo com o apresentador Rodrigo Faro, a influenciadora contou que de 15 em 15 dias efetuava compras em comida no valor de R$ 5 mil.

Durante a conversa, Deolane contou que os filhos preferem pedir lanche para não precisar fazer comida em casa. "Tem tudo em casa! A gente faz 5 mil reais de compras de 15 em 15 dias, fora o que já tem em casa", iniciou ela.

E continuou: "E toda hora me pedem o cartão de crédito. 'Usa o seu dinheiro folgado', tem tudo em casa, aí quer pedir lanche pronto com preguiça de fazer", reclamou a advogada. Na sequência, ela relembrou a dificuldade que passou quando era mais nova.

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre as declarações: "Agora ela vai pedir o lanche na cadeia", disparou um usuário. "Os próprios vídeos dela ostentando, foram os mesmos que derrubaram ela", opinou outro.

"Mimadinhos esse filhos e a menina naquela idade nem se fala quando crescer", "Ela agora tem que fazer cinco mil de marmita na cadeia", "Eu gasto 400 de compras por mês e fico muito feliz, porque meu dinheiro não é lavado não. É dinheiro honesto", disseram outros internautas.