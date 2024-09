Advogada de Deolane é indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa

Adélia de Jesus Soares, advogada de defesa da Deolane Bezerra foi indiciada pela Polícia do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. Ela faria parte de um esquema que tinha como objetivo abrir empresas de fachada para permitir exploração ilegal de jogos de azar no Brasil.

No entanto, ainda não se sabe se essa investigação tem alguma relação com a operação que prendeu Deolane Bezerra na última semana. A informação foi divulgada pelo G1. O inquérito aponta que Adélia criou uma empresa chamada "Playflow", com documentação falsa na junta comercial de Suzano, em São Paulo.

Além disso, a sede da empresa da advogada fica nas Ilhas Virgens Inglesas. Vale ressaltar que a maioria dos sites que oferecem jogos de apostas, são autorizados para acesso no Brasil, no entanto, ficam hospedados em outros países.

Contudo, o negócio lucrativo não seria somente de Adélia de Jesus. A advogada teria parceria com chineses. Entretanto, a defesa de Soares nega as acusações. "São infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros que utilizaram o seu nome de forma indevida e criminosa".

A nota dos advogados de Adélia ainda diz que ela: "está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão".

