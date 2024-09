Sabrina Boing rebate Antônia Fontenelle: "Cota da terceira idade"

A Coluna Mariana Morais conversou com exclusividade com a Sabrina Boing Boing, após a DJ ser atacada por Antonia Fontenelle. Ocorre que após vazar uma suposta lista de participantes da próxima edição do reality "A Fazenda" que continha o nome da tatuadora, Fontenelle foi a público fazer duras críticas contra a tatuadora.

No entanto, Antonia compartilhou uma publicação que divulgava a suposta participação de Sabrina no reality e escreveu: "Me enviaram a lista de subcelebridades que participarão da fazenda. Tô em choque. Reparem o critério de seleção. Como uma empresa de bispo se presta a esse desserviço? Quanta ignorância, meu Deus".

Contudo, esta colunista foi atrás de Sabrina para saber o que ela tinha a dizer sobre a declaração da influenciadora. Visivelmente incomodada com a fala de Fontenelle, a tatuadora revelou: "Quem é ela? Quem é Antonia Fontenelle se não uma pessoa que só é conhecida porque é ex-mulher de um ator global que faleceu e ela ficou brigando por herança".

Além disso, a tatuadora acrescentou: "Que carreira é essa? Pelo menos a minha carreira, por mais que ela ache que não é digna de estar em um elenco de um reality, pelo menos eu me dei o trabalho de dar um google pra saber quem é ela. Ela nem isso fez, ela se baseou em uma descrição que sabe lá quem fez. Está dizendo ali (na descrição) que eu sou DJ e tatuei a parte íntima de Andressa. Sim, as duas coisas".

Por fim, a DJ disse: "Eu tatuo a parte que o meu cliente solicitar". "Eu trabalho há 19 anos com entretenimento na televisão e se ela não se deu o trabalho de pesquisar é porque ela gosta mesmo de dar pitaco em pessoas que estão se destacando por algum motivo". "É uma coisa de quem quer chamar atenção. De repente ela quer ir para 'A Fazenda'. É um jeito dela dizer isso. Então, ela que continue se esforçando e de repente, na próxima, ela entra na cota da terceira idade".