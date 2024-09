Andressa Suita relata grave acidente doméstico: "não parava de sangrar"

Andressa Suita usou suas redes sociais nesta quarta-feira (11) para alertar os fãs. A esposa de Gusttavo Lima mostrou um ferimento nas mãos e contou que se cortou após sofrer um acidente com o box de vidro do banheiro.



No relato, a influenciadora explicou que estava fazendo um procedimento de rotina quando se machucou: "Cuidado com box de vidro no banheiro. Eu sempre tenho o hábito de abrir o box, ligar o chuveiro e esperar a água esquentar para chamar os meninos”.



Além disso, em seguida, Andressa Suíta deu detalhes sobre o acidente que aconteceu em agosto: “Quando eu coloquei a mão no box, ele estourou, e, aparentemente, teve um corte pequeno".



No entanto, a esposa do sertanejo ainda contou que precisou ir ao hospital. "Voltei à rotina normal com as crianças, mas não parava de sangrar. Chamei os médicos e precisei de quatro pontos, fiquei assustada".



Por fim, Andressa Suíta revelou que já tinha vivido um episódio parecido recentemente. Ocorre que uma funcionária do casal se machucou da mesma forma em um sítio da família. A influenciadora então fez outro alerta: "Não deixem de colocar a película, é este o alerta".