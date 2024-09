Movimentação bancária de filho de Deolane aponta possíveis inconsistências

Vixi! Parece que o filho de Deolane terá que se explicar. A investigação que apura o possível envolvimento de Deolane Bezerra com lavagem de dinheiro e jogos ilegais, detalhou a movimentação financeira na conta de Kayky, filho da influenciadora.

Segundo o jornalista Leo Dias, o menino de apenas 18 anos tem renda mensal de R$ 2.033,29. No entanto, o que causa estranheza é que as movimentações bancárias do jovem atingiram a marca de R$ 1.393.959,84 milhões, no período de dezembro de 2022 e maio de 2023.

Contudo, a investigação também observou que dentre as transações feitas por Kayky, o menino fez até transferência de dinheiro para uma empresa de joias. Além disso, as demais moviimentações do filho de Deolane não foram devidamente declaradas como deveriam.

No entanto, a maioria das transferências feitas na conta de Kayky foram realizadas via pix. O filho de Deolane e a sua avó que está presa, Solange Bezerra, também faziam transações entre eles, com valores expressivos.

Além disso, um escritório que também está sendo investigado e fazia o intermédio dos créditos, recebeu de Kayky em 102 transações, o total de R$ 781.250,00. Ao todo, Kayky teria feito 140 transferências via pix. Um trecho da investigação aponta que: "Deolane utiliza-se de sua genitora e do seu filho para lavagem de capitais investigada no presente inquérito policia".