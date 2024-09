Com renda de R$ 2 mil, filho de Deolane ostenta em apartamento de luxo

A prisão de Deolane Bezerra deixou toda a família da influenciadora em destaque. Após ser noticiado que a renda mensal do filho de 18 anos da empresária é incompatível com a movimentação financeira, o que chama atenção agora é o imóvel de luxo onde o Kayky reside.

Um vídeo publicado pela própria Deolane nas redes sociais, há alguns meses atrás, mostra detalhes do apartamento duplex do jovem. O imóvel fica localizado em São Paulo e conta com piscina, móveis de alto padrão e até mesmo um piano.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Não pode uma pessoa ganhar tanto dinheiro em pouco tempo". "Só ostentação adquirida de forma ilícita". "Um bando de falcatrua". "Essa sambou na cara do pobre e ainda tem gente que defende".

Vale lembrar que, conforme divulgado pelo jornalista Leo Dias, o menino de apenas 18 anos tem renda mensal de R$ 2.033,29. No entanto, o que causa estranheza é que as movimentações bancárias de Kayky atingiram a marca de R$ 1.393.959,84 milhões, no período de dezembro de 2022 e maio de 2023.

No entanto, a maioria das transferências feitas na conta de Kayky foram realizadas via pix. O filho de Deolane e a sua avó que está presa, Solange Bezerra, também faziam transações entre eles, com valores expressivos. Além disso, um escritório que também está sendo investigado e fazia o intermédio dos créditos, recebeu de Kayky em 102 transações, o total de R$ 781.250,00. Ao todo, Kayky teria feito 140 transferências via pix.