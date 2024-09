Fontenelle aconselha Todynho: "não se deixe ser usada pela direita"

A influenciadora Antônia Fontenelle usou as redes sociais para aconselhar a funkeira, Jojo Todynho, que gerou polêmica após assumir o seu posicionamento político nas redes sociais. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Fontenelle lamentou a exposição da cantora.

"Jojo minha irmã, a minha opinião é a seguinte: você deu um tiro na própria cabeça, nem foi no pé", iniciou ela. E continuou: "Estava tudo indo tão bem, você não precisa estar colada com essa galera de esquerda, que não compartilha das suas opiniões, mas também não se deixa ser usada pela direita", comentou ela.

"Quer entrar para a política? Se quiser conversar comigo! 'Ah mas você não ganhou', sabemos muito bem porque eu não ganhei, inclusive, você colaborou com isso opinando sobre uma coisa que não sabia. Já falamos sobre isso, e eu te perdoo", disparou ela.

"Se eu pudesse fazer algo por você seria voltar no tempo e não te deixar fazer essas declarações. E muito menos deixar você achar que está sendo apoiada por alguém. Você não está sendo apoiada, você está sendo usada", finalizou ela.

Para quem não acompanhou, na manhã desta segunda-feira (16), a funkeira surgiu nas redes sociais e chocou os fãs com as declarações sobre o seu posicionamento político: "Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe o que eu estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse", disparou ela no Instagram.