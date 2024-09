Jojo Todynho assume posicionamento político e assusta fãs

"Que tiro foi esse!" A cantora Jojo Todynho assumiu o seu posicionamento político e expressou a sua indignação com as críticas que vêm recebendo. Após posar ao lado de Michelle Bolsonaro, a funkeira se descreveu como uma "mulher preta de direita" e ainda afirmou que não se importa com a opinião dos seguidores.

"Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe o que eu estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse", disparou ela no Instagram.

Além disso, a artista não economizou as críticas ao terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atrelando à criminalidade com a atual gestão: "Vocês acham que é normal uma pessoa falar: 'Ele roubou para tomar uma cervejinha', um celular que você parcelou e vai ser roubado?", indagou ela.

"Eu acho um absurdo nós termos que andar de carro blindado, segurança pública nós não temos, saúde nós não temos, educação nós também não temos, vergonha na cara vocês também não têm", continuou a artista, que ainda se queixou da deputada federal Erika Hilton (PSOL).

Na web, os internautas opinaram sobre as declarações da famosa: "Chega de decepções, chega de dar palco pra quem só quer se aparecer e depois vira as costas", disse um usuário. "A coitada até emagreceu pra ser aceita pela direita", comentou outro.