Camila Ângelo, mulher de Hulk, ressurge na web anos após escândalo familiar

Camila Ângelo ressurgiu nas redes sociais e gerou burburinhos na web. A atual esposa de Hulk já estava há bastante tempo desconectada e fora dos holofotes. Isso porque se envolveu em uma grande polêmica familiar.

Ocorre que a médica era apenas sobrinha do jogador antes de assumir o relacionamento para a família e o público em geral. Camila passava muito tempo com Hulk e Iran Ângelo, esposa do atleta na época e tia da médica.



No entanto, depois de 12 anos juntos, Hulk e Iran anunciaram o fim da relação, que teve como fruto 3 filhos. Contudo, três meses após a separação, o atleta enganou o namoro com Camila. A notícia não foi bem recebida por familiares. Nem mesmo a mãe da médica aprovou a união na época.



Além disso, o caso gerou revolta na web, que acusou Hulk de traição. Camila então decidiu se preservar. Ela mantém o Instagram privado e possui pouquíssimos seguidores na rede social.



Entretanto, a médica agora decidiu criar um perfil profissional, onde atenderá pelo nome de casada. Camila adotou o sobrenome do jogador, “Sousa”. Em um vídeo publicado na página, ela se apresenta e fala um pouco sobre como funcionará o consultório.