Ator Mário Gomes é despejado de mansão e arma barraco

Mário Gomes foi despejado da casa onde vivia com a esposa e seus quatro filhos, após 22 anos morando no local. O ator foi flagrado irritado enquanto esvaziava a casa e carregava seus pertences pessoais que estavam dentro do imóvel.

No entanto, o artista ainda desabafou, em entrevista ao jornal Extra, sobre a venda da mansão, que fica localizada em Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. "Comparam a casa de R$ 20 milhões por R$ 700 mil. Eu não venderia nem por 30 [milhões]".

Além disso, Mário Gomes foi questionado sobre o motivo do despejo e a resposta do ator foi um pouco embaraçosa: "Faltou honestidade, boa índole. Um governo que não seja corrupto, que não seja uma assombração".

Nas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo onde aparece pichando a parede da mansão e escrevendo "Não vou sair". Em seguida, ele ainda fala: "É inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa". Contudo, em outro registro, também publicado por ele, onde mostra o momento do despejo, Mário diz: "Estão tentando destruir meu emocional. Eu tive um câncer, meu irmão".

Segundo o jornal Extra, a casa foi levada a leilão após o ator não pagar dívidas trabalhistas para as costureiras da antiga confecção que ele mantinha no Paraná. Vale lembrar que o imbróglio judicial teve início em 2007, quando Mário Gomes abriu mão da empresa e saiu devendo R$ 923 mil, valor relacionado ao salário de 84 funcionários.

