Wanessa Camargo fala da relação de Zilu com Dado Dolabella e faz revelação

Após protagonizarem cenas quentes do "Rock In Rio", Wanessa Camargo e Dado Dolabela parece que, finalmente, estão vivendo a melhor fase do casal. Em entrevista à revista "Quem", a cantora revelou como a mãe, Zilu Godói, tem lidado com o romance e como está a relação do artista com a sogra.

"Eles têm suas diferenças, mas o importante é que ela respeita as minhas histórias e a gente entende que tem coisas que a gente tem que colocar limites. A minha mãe é minha mãe, eu amo de paixão, e ela não é obrigada também a estar de acordo com as minhas escolhas, mas ela respeita e isso é importante", contou ela.

Durante a entrevista, Wanessa revelou alguns detalhes da relação: "Fomos a um festival da Chapada, mas é um festival de música de cura, fizemos meditação juntos, é outro rolê. De show de rock, é o primeiro juntos. Estamos em uma fase que estamos saindo bem. A gente é muito caseiro. Combinamos de assistir séries juntos, então a gente tem que se esforçar para sair um pouco", iniciou ela.

Entretanto, o retorno dos pombinhos causou espanto em muitos fãs, mas a cantora garantiu que a maturidade foi o diferencial na relação: "A maturidade, as ruguinhas, os filhos, tanta coisa. Hoje, temos a capacidade de se ouvir, de entender um ao outro. Isso faz diferença, porque com 18, 19 anos, a gente quer impor o que a gente quer", contou Wanessa.

Na ocasião, Dado concordou com a amada: "Também acho exatamente isso. O tempo é o maior professor que a gente tem e revelador de caminhos. Os nossos caminhos se cruzaram de novo. Depois de 20 anos, eu pai, ela mãe. Quando a gente se reencontrou assim, foi lindo. Quem fala mais alto é o coração".