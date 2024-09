Irmã de Babi Muniz comenta participação da influenciadora na Fazenda 16: "Ela é competitiva"

Com a influenciadora Babi Muniz entrando oficialmente na disputa da Fazenda 16, sua irmã, Dani Muniz, está cheia de expectativas e confiança na performance da ex-panicat. Dani revelou que está diretamente envolvida na estratégia por trás das mídias sociais de Babi durante o confinamento. "Fiquei feliz por esse novo desafio na vida dela. Estou à frente de todas as mídias, responsável por uma equipe maravilhosa cuidando de tudo aqui! Trabalhamos juntas há muitos anos, somos irmãs e muito amigas. Amo demais essa mulher e faço tudo com muito amor", disse Dani, mostrando todo o carinho e dedicação à irmã.

Questionada sobre os diferenciais que Babi traz para o jogo, Dani destacou a postura observadora da influenciadora. "A Babi observa mais do que fala, porém, ela sabe se posicionar falando o que pensa, e eu acho isso um ponto forte!", comentou. Segundo ela, essa capacidade de análise e de saber o momento certo de falar será um grande trunfo no reality.

Quando o assunto é competitividade, Dani não tem dúvidas de que a irmã vai se sair bem nas provas. "Ela é competitiva na medida certa. Acredito que ela vai se dar bem nas provas de agilidade e esforço", afirmou, confiante nas habilidades físicas da influenciadora.

Além de força e estratégia, Babi também levou algo especial para o confinamento. "Ela levou a Bíblia como seu amuleto da sorte", revelou Dani, dando uma pista sobre o lado espiritual da ex-panicat.

Por fim, Dani aproveitou para deixar claro que o público vai se surpreender com a versatilidade de Babi. "Estou torcendo muito para os fãs do programa conhecerem a Babi em todas as suas facetas. Ela é engraçada, divertida, imponente, linda, fofa e competitiva. A Babi tem muito para entregar na Fazenda 16!", concluiu Dani, mostrando sua torcida entusiasmada.