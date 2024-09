A Fazenda: Raquel Brito viraliza ao coçar partes íntimas

O reality 'A Fazenda 16' mal começou e alguns participantes já têm dado o que falar, como é o caso de Raquel Brito, irmã do campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito. A peoa já mostrou ter um temperamento forte e inclusive, acredita que consiga unir forças com a torcida do baiano.

No entanto, um episódio protagonizado por Raquel chamou muito a atenção dos telespectadores. Ocorre que a participante da Fazenda, foi flagrada algumas vezes com uma coceira um tanto quanto intensa na região íntima.

Além disso, a irmã de Davi Brito não é muito discreta. Isso porque Raquel coçou sua genitália na frente dos outros participantes, enquanto conversava com eles. Internautas especulam que a jovem tenha esquecido que está sendo gravada ou que já normalizou o ato.

Nas redes sociais, fãs do programa escreveram: "Ela vive assim direto, deve ser porque depilou, aí coça mesmo". "Vocês nunca rasparam a parte íntima com gillette não? Dá essa coceira". "Ou é mania, ou ela está com problemas mesmo. Porque não é normal".

Raquel Brito também participou de um outro momento emblemático. Ocorre que, durante uma conversa com Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, a irmã de Davi revelou que acreditava que os outros participantes teriam medo de mandá-la para a roça por conta da força da torcida do irmão.

Na sequência, Raquel Brito concorda e afirma: “Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir pra cima”. E depois Raquel Brito mandou um alô para a torcida do irmão, Davi Brito, que agora considera a sua torcida: “Carrinhos, amo vocês”. Esse trecho da conversa entre elas repercutiu nas redes e os internautas questionam essa “torcida” de Davi Brito.

“Davi não tem mais esse força se tivesse estava com o nome estampado em várias marcas . Davi é fraco agora é só tigrinho ????, comentou um. “Elas acham mesmo que as pessoas que votam no BBB são os mesmo da fazenda? E youtra ela vive em que mundo e acha que Davi ainda tá em alta? Se ela soubesse ????????????????????”, disse outra. “Eu conto, ou vocês contam ? ????????????”, comentou mais uma.

insinuou que os demais participantes estariam inseguros com a presença dela no programa, por conta da torcida do baiano.