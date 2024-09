Mário Gomes bate panela em protesto para evitar despejo

Mário Gomes foi oficialmente despejado, nesta sexta-feira (20). O ex-ator global e atual candidato a vereador do Rio de Janeiro, foi surpreendido com a visita de oficiais de Justiça em seu imóvel, em Joatinga, zona oeste da cidade.

No entanto, durante o cumprimento da ordem de despejo, o ator se exaltou e fez uma manifestação, batendo panelas na varanda da residência. Além disso, ele desabafou nas redes sociais: "Agora é definitivo, a polícia chegou! Estamos saindo do nosso lar".

Vale lembrar que a mansão do ator foi levada a leilão após Mário Gomes não pagar dívidas trabalhistas para as costureiras da antiga confecção que ele mantinha no Paraná. O imbróglio judicial teve início em 2007, quando Mário Gomes abriu mão da empresa e saiu devendo R$ 923 mil, valor relacionado ao salário de 84 funcionários.

Além disso, há alguns dias atrás, Mário recebeu doações via pix de seguidores e agradeceu: "Eu tô aqui só pra agradecer mesmo, agradecer a vocês pela solidariedade, essa imensa solidariedade que só nós temos, só nós. E eles se aproveitam disso, eles se aproveitam da bondade humana, a bondade desse povo maravilhoso que somos nós".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Triste é morar numa mansão devendo trabalhador". Estão com dó de um cara que está devendo 84 funcionárias há quase 20 anos!" "Ele poderia ter vendido a mansão pelo preço justo, pagado o pessoal, comprado uma casa mais humilde e tentado recomeçar".

